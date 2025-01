Fancel (Generali Italia): Previdenza integrativa cruciale per economia reale

(Teleborsa) -, oltre a costituire un asset strategico fondamentale per l’Italia. Generali contribuisce significativamente all’economia del nostro Paese e il risparmio previdenziale va gestito in modo istituzionale e professionale". Lo ha dichiarato oggi il Country Manager e Ceo di Generali Italia,intervenendo in audizione alla Commissione Parlamentare di Controllo sull’attività degli Enti Gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, insieme al Country Chief Investment Officer Massimo di Tria.In Italia,in generale ed alle PMI in particolare passa necessariamente dalla crescita del volume del settore pensionistico integrativo e della maggior partecipazione del retail al settore previdenziale integrativo. Oltre ad ogni possibile iniziativa per incentivare l’ulteriore sviluppo del sistema previdenziale integrativo, il manager ha ricordato l’importanza di incoraggiare anche le forme di partenariato pubblico-privato idonee a far incontrare la domanda degliFancel si è poi soffermato a illustrare il contributo di Generali al Sistema Paese: "Strutturalmente destiniamo risorse all’investimento in BTP che, a livello di Gruppo, oggi è pari a circa 37 miliardi di euro, confermando Generali tra i principali sostenitori delle strategie di crescita del nostro Paese. Siamo il riferimento di oltre 11 milioni di clienti: una famiglia su 3 e un’impresa su 4 è assicurata con noi. Una dimensione di business che noi interpretiamo come una responsabilità sociale.