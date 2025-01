Revolut lancia piani di investimento ETF a zero commissioni in Italia

BlackRock

(Teleborsa) -, fintech britannica con oltre 50 milioni di clienti in tutto il mondo e che sta per raggiungere quota 3 milioni nel nostro paese, ha annunciato il(Exchange-Traded Fund), ora disponibili in tutta l'Area Economica Europea (SEE), inclusa l'Italia.Consui piani di investimento ETF, Revolut mira a rendere gli investimenti più accessibili a un pubblico più ampio. I clienti Revolut possono impostare contributi automatici e ricorrenti, ad esempio settimanali, da un minimo di 1 euro su oltre 300 ETF quotati nell'UE (da, Vanguard o). Queste negoziazioni saranno senza commissioni e non conteranno nella quota mensile del loro piano di abbonamento."Ci siamo concentrati sulla, consentendo ai clienti di ricaricare facilmente dal proprio conto principale e automatizzare i propri contributi in pochi clic - ha detto(EEA) di Revolut - Effettuando investimenti regolari in ETF idonei, i nostri clienti possono attenuare la volatilità a breve termine e sfruttare la potenza dell'interesse composto. L'automazione consentirà loro di gestire e adattare in modo efficiente i propri portafogli ETF con il minimo sforzo".Revolut offre oltre 5000 asset finanziari (azioni USA e SEE, ETF, obbligazioni societarie e governative) per i suoi clienti in tutto lo SEE. Inoltre, offre un servizio die, per i clienti di trading più attivi, ha introdotto, un abbonamento a pagamento che offre, tra le altre cose, l'accesso a vantaggi di prezzo (ad esempio commissioni più basse sulla maggior parte degli strumenti e limiti di dimensione degli ordini più elevati) e funzionalità di analisi aggiuntive.