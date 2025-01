Unoenergy, soci approvano bilancio 2023/2024. Utile balza a 40,6 milioni di euro

(Teleborsa) - L'del, tra i principali operatori privati nel settore della fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico per clienti residenziali, aziende e condomìni, haNell'esercizio 2023/2024 il Gruppo ha conseguito incrementi nei volumi di vendita nel settore delle commodity: gas naturale per Mmc 469,1 (+9,9%) ed energia elettrica per GWh 1.430,8 (+9,0%), con unconsolidato complessivo di 1.098,3 milioni di euro, in calo del -5,9% rispetto all'anno precedente a causa della riduzione dei prezzi delle materie prime energetiche. Parallelamente, ha registrato un Margine operativo lordo () pari a 85,8 milioni di euro, in aumento del 68,4%, e unconsolidato di 40,6 milioni di euro (+64,3%). Ilè cresciuto del 17,8%, con circa 500 mila clienti.Al 30 settembre 2024 Unoenergy rileva unapositiva per 44,8 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto al 30 settembre 2023, anno in cui il Gruppo registrava un indebitamento finanziario netto pari a Euro -36,9 milioni.Nel corso dell'esercizio, il Gruppo ha perseguito una strategia di crescita e diversificazione, realizzando operazioni chiave come: laper lo sviluppo e la realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica di taglia medio-grande; l'(oggi Unoenergy driwe) specializzata in soluzioni complete dedicate ad aziende e privati per la gestione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici."Il 2023/2024 ha rappresentato un anno di profonde trasformazioni e risultati rilevanti per il nostro Gruppo, che riflettono non solo la solidità economica, ma anche la capacità di affrontare con determinazione le complessità di un mercato instabile e in evoluzione, trasformandole in opportunità di crescita, diversificazione e innovazione", ha detto il. "L'espansione del portafoglio clienti unita al rafforzamento del risultato operativo e al miglioramento della solidità finanziaria e delle vendite confermano l'efficacia delle scelte strategiche intraprese", ha aggiunto l'