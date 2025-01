Eventi e scadenze del 17 gennaio 2025

Domenica 12/01/2025

Martedì 14/01/2025

Giovedì 16/01/2025

Venerdì 17/01/2025

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -- L'ADSW Summit 2025 è il primo grande evento nel calendario globale della sostenibilità. Sotto il tema "The Nexus of Next. Supercharging Sustainable Progress", il summit riunirà leader globali, esperti di clima e responsabili politici per accelerare la transizione verso un'economia sostenibile e promuovere soluzioni interconnesse per la crescita socioeconomica- Fortezza da Basso, (Fi) - Alla fiera dell'abbigliamento da uomo ci saranno più di 780 brand che porteranno a Pitti Uomo 107 le loro collezioni autunno inverno 2025 2026- Università Milano-Bicocca - Quinta edizione dell'evento di rilevanza internazionale dedicato a Bitcoin, digital asset e CBDC, organizzato da Università Milano Bicocca, Commissione Europea e Digital Gold Institute. Interverrà con una keynote lecture virtuale, Piero Cipollone- Bollettino Economico- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Manifestazione internazionale dedicata all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader09:15 -- Aula Magna dell’Ateneo, Milano - Inaugurazione dell’anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con il Rettore Elena Beccalli, Leymah Gbowee, Premio Nobel per la Pace 2011 ed Ernest Aryeetey, già Segretario generale dell’African Research Universities Alliance09:30 -- Università Milano-Bicocca - La presentazione si terrà nel contesto della Crypto Asset Lab Conference 2025, evento dedicato a Bitcoin, digital asset e CBDC, organizzato da Università Milano Bicocca, Commissione Europea e Digital Gold Institute11:00 -- Lecce - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione del 70° anno accademico dell'Università del Salento- Scadenza Futures su azioni e Opzioni- CDA: Preconsuntivo bilancio