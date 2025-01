ISCC Fintech, delisting Conafi non ha effetti sull'attività corrente

Integrated System Credit Consulting Fintech

Conafi

(Teleborsa) -(ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che l' operazione di trasformazione diin Società a Responsabilità Limitata, con successivo delisting,in ordine all'attività corrente ed alle attese di ISCC Fintech."L'attività della società prosegue secondo i programmi e in linea con il trend messo in evidenza nell'ultima relazione semestrale - commenta l'- Rammento inoltre che Conafi è l'azionista di maggioranza di ISCC Fintech, ma non detiene alcun direzione e coordinamento sulla suddetta".