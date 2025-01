SIT, maxi-commessa in Europa per oltre 20 milioni di euro

SIT

(Teleborsa) -, controllata del gruppo, leader nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di misurazione gas smart, annuncia la firma di un contratto da oltre 20 milioni di euro con una delle principali società energetiche europee.Il contratto pluriennale, si legge in una nota, vedrà MeteRSit fornire contatori smart gas residenziali per supportare la società nel migliorare l'efficienza energetica e offrire valore ai propri clienti. Sfruttando i prodotti e le competenze all'avanguardia di MeteRSit, questa collaborazione mira a contribuire alla transizione energetica.sono i contatori smart gas residenziali, progettato per soddisfare i più elevati standard di accuratezza, affidabilità e connettività. Il prodotto consentirà il monitoraggio e la gestione in tempo reale del consumo energetico, consentendo agli utenti finali di prendere decisioni informate e supportando al contempo gli obiettivi di sostenibilità europei.