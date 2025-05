SIT, ricavi oltre 70 milioni nel primo trimestre

SIT

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento Euronext Milan di Borsa Italiana, ha registratoconsolidati nel primo trimestre 2025 pari a Euro 70,1 milioni registrando un incremento del 1,5% rispetto al primo trimestre 2024 (Euro 69,0 milioni).L’ EBITDA adjusted , pari a Euro 7,4 milioni, è aumentato del 94,7% rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente (pari a Euro 3,8 milioni) e risente dell’effetto dei maggiori volumi nella divisione Heating&Ventilation e del consolidamento delle azioni di efficientamento realizzate nel corso del 2024.Il(EBIT) è pari a Euro -0,8 milioni contro Euro -0,5 milioni del primo trimestre 2024. Il risultato operativo adjusted (EBIT adjusted) del primo trimestre 2025 è pari a Euro 1,0 milione.Ildel periodo è pari a una perdita di Euro 2,9 milioni contro una perdita di Euro 1,8 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato netto adjusted del periodo è pari a una perdita di Euro 1,5 milioni contro una perdita di Euro 3,6 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.Al 31 marzo 2025è pari a Euro 147,2 milioni contro Euro 145,9 milioni al 31 dicembre 2024 e Euro 161,1 milioni del 31 marzo 2024.Quanto all'outlook, la società conferma le previsioni comunicate il 17 aprile 2025 in sede di presentazione del progetto di bilancio 2024. Pertanto, per il 2025 "è prevista una crescita high single digit dei ricavi consolidati, trainata principalmente dall'espansione della quota di mercato. Tale crescita è attesa sulla base degli accordi esistenti con i clienti i cui effetti economico - finanziari dovrebbero materializzarsi nella seconda metà dell'anno. Si prevede che la diversificazione della gamma di prodotti, avviata nel corso del 2024 all'interno delsegmento Heating&Ventilation, contribuirà gradualmente alla crescita del fatturato. Nel corso dell’anno il carry over positivo del nuovo footprint industriale e le ulteriori iniziative avviate a partire dal 2025 ottimizzeranno ulteriormente la base dei costi. L'EBITDA adjusted margin dovrebbe tornare a doppia cifra e sarà di sostegno ad una ulteriore riduzione dell'indebitamento netto. La presente stima sull’evoluzione prevedibile della gestione non tiene conto dei recenti cambiamenti in tema di dazi e tariffe o di loro eventuali adeguamenti futuri"., ha commentato: “I risultati del primo trimestre 2025 sonocomunicate in sede di approvazione del progetto di Bilancio 2024. Iniziano a prodursi gli effetti strutturali degli interventi che abbiamo posto in essere: crescono i ricavi e l’Ebitda adjusted grazie ai risultati della Divisione Heating&Ventilation, che in particolare in Italia e in America ha fatto registrare significativi incrementi di vendite (rispettivamente + 15,7% e +31,4% rispetto ai primi tre mesi del 2024). Il portafoglio ordini, tanto della Divisione Heating&Ventilation quanto della Divisione Metering, ci conferma che siamo avviati verso il raggiungimento degli obiettivi del gruppo per l’anno 2025”.