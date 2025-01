Spread, Bankitalia: si è ridotto per valutazione più favorevole sulla situazione fiscale italiana

(Teleborsa) - Tra l'inizio di ottobre e la prima decade di gennaio, risentendo degli andamenti osservati su scala globale, il, dapprima in calo, è aumentato sulla scadenza decennale di 26 punti base, al 3,8 per cento; il rialzo ha riguardato pressoché l'intera curva. Lo afferma la Banca d'Italia nell'ultimo Bollettino economico.Il differenziale rispetto ai titoli pubblici tedeschi si è ridotto di 13 punti base, portandosi all'inizio di gennaio a 117 punti, "anche per via di una, che si è riflessa in revisioni positive delle prospettive (outlook) da parte di alcune agenzie di rating", viene sottolineato.A conferma della percezione favorevole dei mercati sull'Italia, laimplicita nei contratti derivati sul titolo decennale si è mantenuta invariata sui livelli minimi degli ultimi tre anni e le condizioni disono rimaste distese.Nel terzo trimestre sono, ai quali si sono aggiunti quelli più contenuti effettuati dalle banche.Dall'inizio di ottobre i, principalmente a seguito del buon andamento del settore finanziario. Nel complesso, tra l'inizio di ottobre e la prima decade di gennaio l'indice generale di borsa è aumentato del 4,2 per cento; le quotazioni delle banche sono cresciute del 9,9 per cento, più della media dell'area dell'euro (5,1 per cento), beneficiando della pubblicazione di utili societari superiori alle attese e di aspettative di consolidamento nel comparto.Nello stesso periodo la volatilità implicita è diminuita, dopo un temporaneo incremento a ridosso delle elezioni statunitensi. Idei rendimenti delle obbligazioni emesse dalle società non finanziarie e dalle banche sono sensibilmente scesi.