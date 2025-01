Banche: al via stress test Ue su 96 banche, 13 italiane coinvolte

Quasi un centinaio di banche europee saranno coinvolte nelle nuove simulazioni per valutarne la tenuta di bilancio a ipotetiche situazioni avverse (stress test), in base all'esercizio che l'Autorità bancaria europea (Eba) ha lanciato oggi assieme alla Banca centrale europea. L'Eba sottoporrà alla simulazione 64 banche dell'Unione, di cui 51 facenti parte dell'area euro o sottoposte alla vigilanza unica della Bce e che rappresentano il 75% nell'insieme del settore bancario di Unione europea e Norvegia. Parallelamente, la Bce effettuerà simulazioni analoghe per 45 banche che non fanno parte del 51 del campione Eba, per un totale di 96 banche coinvolte in questo esercizio.



I risultati verranno pubblicati ad inizio agosto. In particolare lo scenario avverso in base al quale varranno valutate le performance sui parametri di bilancio chiave delle banche prevedono un calo cumulato del Pil pari al 6,3%, sul periodo che va dal 2025 al 2027.



Tra le banche italiane, del campione Eba fanno parte Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, Iccrea Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Intesa Sanpaolo, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e UniCredit. Parallelamente la Bce ha fornito la lista del suo ulteriore campione, ne fanno parte Banca Mediolanum, Banca Popolare di Sondrio, Cassa centrale Banca-credito cooperativo Italiano, Credito Emiliano, Finecobank.



Le banche europee che dovessero mostrare un negligente eccessivo ottimismo nella nuova tornata di simulazioni sulla loro tenuta a situazioni avverse (stress test) rischiano ispezioni, assieme a una escalation di provvedimenti della vigilanza Bce. Lo afferma la stessa istituzione, che nel comunicato sulle nuove simulazioni avviate oggi assieme all'Eba (Autorità bancaria europea) rileva come nelle passate edizioni degli stress test "alcune banche hanno sottoposto previsioni che erano eccessivamente ottimistiche", dato che "non riflettevano pienamente l'impatto dello scenario di stress dati i loro specifici profili di rischio". E per questo "durante l'esercizio 2025 – afferma l'istituzione – la Bce rafforzerà di conseguenza la sua revisione di documentazioni insufficientemente prudenti. Le banche che dovessero mostrare questo comportamento subiranno ulteriori accertamenti nella fase di valutazione, inclusi potenziali visite in sede. Sulla base dei dati raccolti, alcune banche potrebbero essere soggette a ispezioni dopo la conclusione degli stress, per identificare debolezze strutturali nel loro sistema di valutazione e per migliorare la loro capacità di stress test".



Inoltre "le banche che ripetutamente dovessero mancare di porre rimedi" a queste lacune "potrebbero subire misure nell'ambito di un processo di escalation nei successivi esercizi", aggiunge la Bce.







(Teleborsa) -