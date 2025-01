Gibus, CFO SIM conferma Buy: vendite 2024 leggermente superiori alle attese

Gibus

(Teleborsa) - CFO SIM ha confermeremo ilper azione, upside potenziale del 63%) e la) su, società attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, dopo la pubblicazione dei dati sui ricavi per il 2024 Gli analisti affermano che Gibus ha registrato, scarse condizioni economiche in alcune aree geografiche chiave, come Germania e Paesi Bassi, e una situazione di "ritorno alla normalità" in Italia dopo un biennio di spinta guidata dal meccanismo di sconto fattura".Le vendite sono statedi CFO SIM e alle aspettative del managementNel, il gruppo prevede un'evoluzione positiva all'estero, principalmente nelle aree geografiche chiave sopra menzionate.