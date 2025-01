Washington, Trump accolto da ovazione: "abbiamo vinto, riprendiamo il Paese"

(Teleborsa) -sono le sue prime parole, insieme allo slogan "Faremo di nuovo grande l'America". Sono le parole disul palco della- accolto da un'ovazione - per il suo ultimo comizio da presidente-eletto.. Mi batterò per voi ogni singolo giorno" ha sottolineato Trump alla vigilia del suo giuramento.Il neo presidente promette anche dice ribadendo il pugno duro sull'immigrazione. "Ereditiamo un disastro a livello nazionale e all'estero. A partire da domani agirò velocemente per affrontare" le varie crisi. "obbiamo incanalare il Paese sulla strada giusta. L'invasione del confine finirà domani".ha aggiunto Trump.Sul palco è salito anche Elon Musk. Il patron di Tesla, seguito da suo figlio, che ha esultato fra gli applausi del pubblico: "ha detto Musk descrivendo il figlio X come un "sostenitore entusiasta" di Trump.