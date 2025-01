abrdn, afflussi positivi nel quarto trimestre ma negativi nell'intero anno

abrdn

(Teleborsa) -, importante gestore patrimoniale britannico, ha chiuso il 2024 conin aumento del 3% a 511 miliardi di sterline; con un aumento dell'1% nel Q4 che riflette mercati positivi e un afflusso netto in investimenti e investitori interattivi. Il gestore patrimoniale ha segnalato 1,2 miliardi di sterline dinel quarto trimestre del 2024, ma ha comunque segnalato deflussi per l'anno (-1,1 miliardi di sterline).Afflusso netto Q4 indi 0,5 miliardi di sterline guidato da alternatives, strategie quantitative e liquidità.è tornato a un afflusso netto di 0,3 miliardi di sterline nel 2024 (anno fiscale 2023: -17,9 miliardi di sterline).AUMA in crescita del 2% nel 2024, con un deflusso di 3,9 miliardi di sterline nel 2024 compensato da mercati positivi.abrdn parla di buoni progressi nella trasformazione: spese operative rettificate per l'anno fiscale 2024 inferiori a 1.075 milioni di sterline, in linea con le indicazioni; risparmi annualizzati sul tasso di esecuzione superiori a 100 milioni di sterline conseguiti; sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di almeno 150 milioni di sterline di risparmi annualizzati entro la fine del 2025. L'fiscale 2024 dovrebbe essere"Abbiamo fatto, superando i nostri obiettivi di trasformazione dei costi e gettando le basi per il nuovo team di gestione per raggiungere crescita ed efficienza all'inizio del 2025", ha detto il"Glinel trimestre e, sebbene ci siano ancora delle sfide da superare, è stato piacevole vedere il nostro segmento Institutional & Retail Wealth registrare 2,3 miliardi di sterline di flusso positivo nel quarto trimestre", ha aggiunto.