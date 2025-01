Digital Bros, Banca Akros alza target price e conferma Neutral

Digital Bros

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato alasul titolo, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, incrementando ilper azione (dai precedenti 9,00 euro).La revisione del TP riflette "una", si legge nella ricerca. La versione early access di Assetto Corsa è stata rilasciata come previsto il 16 gennaio. Assetto Corsa EVO mira a ridefinire il realismo e le caratteristiche di uno dei più popolari giochi di simulazione di guida multipiattaforma mai sviluppati.Secondo Banca Akros,, con 28 milioni di euro di vendite nell'anno fiscale 2024 con un margine EBIT prima dei costi fissi, stimato dalla società, di circa l'80%. Dal lancio, il franchise ha generato 162 milioni di euro di ricavi. Nell'anno fiscale 2025 viene stimato che le vendite di AC saranno di circa 33,6 milioni o un aumento del +20% con redditività in linea. Con queste cifre il broker è complessivamente in linea con le previsioni per l'anno fiscale 2025 di un calo delle vendite e una perdita EBIT stabile anno su anno.