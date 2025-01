Dombrovskis: "Costruire subito relazione forte e equilibrata con Trump"

(Teleborsa) - La Commissione europea "prende atto e esprime rammarico" per il memorandum emanato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, all'insediamento della amministrazione di Donald Trump che opera una marcia indietro rispetto agli accordi internazionali sulla tassazione faticosamente raggiunti in sede Ocse su mandato del G20. È quanto ha riferito ilnella conferenza stampa al termine dell'Ecofin. "La Commissione ha preso nota del memorandum Usa sugli accordi Ocse sulla tassazione. Come Ue – ha detto Dombrovskis – restiamo impegnati sugli accordi e a portare avanti dialogo con i nostri partner. La Commissione esprime rammarico sul contenuto del memorandum e ritiene che sia opportuno discutere con la nuova amministrazione Usa per capire meglio le nuove posizioni"."Unione europea e Stati Uniti – ha proseguito– condividono una profonda alleanza e amicizia ed è chiaro che le relazioni transatlantiche sono cruciali a livello geopolitico. Per questo è molto importante fare del nostro meglio per costruire una relazione forte e bilanciata con la nuova amministrazione Usa fin dall'inizio. Notiamo che il presidente Usa non ha annunciato nessun nuovo dazio sulla Ue, contrariamente ad alcune aspettative. Le relazioni commerciali tra Usa e Ue sono molto importanti, come ha notato la presidente Ursula von der Leyen nessuna altra economia nel mondo è così integrata come lo sono Usa e Ue. Il commercio tra noi vale 1.500 miliardi di euro l'anno. Due terzi degli asset americani all'estero sono in Europa e potrei andare avanti. Quindi ci sta molto in ballo sia a livello economico che geopolitico". All'ecofin ieri e oggi – ha concluso Dombrovskis – "abbiamo avuto una discussione sulle relazioni transatlantiche e sull'impegno con Trump e con il nuovo segretario al Tesoro, una volta che sarà confermato".