Italia-Ecuador, Bicchielli (NM): “Rapporti solidi, impegno comune anche su sicurezza”

(Teleborsa) - "È un momento importantissimo di rapportiun Paese che in Italia vede la presenza di circa 60mila cittadini. Oggi c’è uno scambio culturale costante e continuo, siamo felici per questo. Stiamo lavorando in strettissima relazione con l’Ecuador non solo sui temi economici ma anche su quelli della sicurezza, che sta a cuore a tutti noi soprattutto in questo periodo. Questi 125 anni di relazioni sono un punto di partenza per costruire un futuro ancora più promettente. Siamo convinti che il nostro rapporto continuerà a crescere e a rafforzarsi, portando benefici per entrambi i Paesi e consolidando l’amicizia tra i due popoli".Lo ha detto, intervenendo oggi alla Camera, alla conferenza stampa su "125 anni di relazioni diplomatiche tra l'Ecuador e l'Italia", organizzata dal deputato Fabio Porta.