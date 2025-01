Iziwork, Lavoro temporaneo nella GDO: giovani protagonisti e crescita delle assunzioni

(Teleborsa) - La(GDO) rappresenta uno dei principali motori occupazionali in Italia. Secondo i, nel, determinando il 9% del totale delle entrate a livello nazionale.Ma quali sono le principali dinamiche del lavoro temporaneo nella GDO italiana? Lo svela- l’agenzia per il lavoro digitale che sta rivoluzionando il mercato del lavoro somministrato e il reclutamento grazie alla tecnologia e all’intelligenza artificiale – attraverso una nuova ricerca di iziwatch -– dedicato alla GDO. Lo studio è stato realizzato sulle oltre 4mila persone che hanno trovato occupazione nella Grande Distribuzione Organizzata tramite iziwork da fine 2020, quando la start-up è arrivata in Italia, ad oggi.Nel 2023,Di queste, più della metà (55%) prevede assunzioni. Nonostante molte imprese stiano attualmente affrontando difficoltà nel reperire personale, la Grande Distribuzione si conferma tra i settori che incontrano meno ostacoli nell’attrarre e acquisire talenti, con solo il 35% che segnala criticità in questo ambito. Un dato di gran lunga inferiore a quello di altri comparti come quelli dei servizi informatici e delle telecomunicazioni (53%), della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati (51%) e dei servizi di alloggio e ristorazione - servizi turistici (48%). La GDO si distingue, inoltre, per un’offerta di lavoro concentrata verso i più giovani: il 45% delle entrate è rivolta proprio alla componente giovanile.Passiamo ai dati di iziwork. La GDOin cui si concentra maggiormente il lavoro temporaneo con il 13% delle richieste totali. Un numero superiore di richieste arriva soltanto dall’informatica e servizi alle imprese (28%) e dai trasporti (16%). A seguire si collocano invece settori come i servizi pubblici(12%), ristorazione e hotellerie (6%) e industria alimentare (5%). Tra le figure lavorative più ricercate, spiccano di gran lungaseguiti dai magazzinieri (14%), dai cassieri e dai fattorini (entrambi 4%) e dai commessi generici (3%). Forte la presenza femminile: il 66% dei lavoratori su cui è stata realizzata la ricerca sono donne.Anche i dati iziwork confermano cheper accumulare esperienza e familiarizzare con il mondo del lavoro ed in particolare della GDO. Quasi 9 contratti temporanei su 10 (87%) del comparto riguardano persone fino ai 34 anni.. Segue la fascia 25-34 (25%), con una progressiva diminuzione al crescere dell’età. Solo il 9% dei contratti riguardano, infatti, lavoratori dai 35 ai 49 anni e ancora meno dai 50 in su (2%).Tra le regioni e le città in cui si concentrano le richieste, in cima alla classifica troviamo la, seguita da Toscana (15%), Lazio (14%), Piemonte (9%), Emilia-Romagna (8%) e Sardegna (6%). Non sorprende dunque che a livello cittadino, la graduatoria veda al primo postoMilano (19%), con al seguito Roma (10%) e Torino (7%)."La GDO è un settore chiave per l’occupazione in Italia, soprattutto per i giovani, che rappresentano una quota significativa delle nuove assunzioni – ha dichiarato– Attraverso il nostro osservatorio, abbiamo fotografato una realtà dinamica, dove il lavoro temporaneo gioca un ruolo cruciale: offre alle imprese una forza lavoro flessibile e ai lavoratori l’opportunità di accedere al mercato e accumulare esperienza. La GDO, inoltre,, che in questo settore esprime il suo pieno potenziale. Grazie al nostro modello di business, di cui tecnologia e intelligenza artificiale sono protagonisti, garantiamo un’alta velocità di staffing anche in situazioni straordinarie, come le urgenze del weekend. Vogliamo continuare aavvicinando domanda e offerta di lavoro. Il nostro obiettivo ènel loro percorso di carriera, coniugando tecnologia e attenzione alle necessità individuali".