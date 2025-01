Qomodo, nuovo round con ingresso di RTP global e LMDV Capital

(Teleborsa) -, fintech italiana che porta negli store fisici soluzioni per i pagamenti digitali, compresa la formula Buy Now Pay Later (BNPL),a soli 12 mesi dal lancio commerciale e dalla fase di pre-seed da 34,5 milioni di euro.L'operazione è, fondo internazionale di venture capital early stage al suo pri-mo investimento in Italia, e da LMDV Capital come co-lead investor. Partecipano inoltre Proximity Capital e Primo Capital, già investitori nel round precedente. Sono parte dell'investimento anche i fondatori di FACEIT (Niccolò Maisto e Michele Attisani) Fiscozen (Vito Lomele) e Smartpricing (Lu-ca Rodella). Tra questi reinveste anche Davide Fioranelli (cofounder Freetrade) con il fondo Lumen Ventures.Nomi che si affiancano a quelli delle piùcome Elkann-Agnelli, Berlusconi e Moratti - entrati con i propri family office - che hanno sostenuto Qomodo nel primo round pre-seed. E adesso anche Leonardo Maria Del Vecchio.Nell'arco di pochi mesi, Qomodo ha, tra pre-seed e round A (18 milioni di euro equity e 30 milioni di euro, credit facility)."Questa operazione dimostra che oltre ai nostri clienti, quintuplicati in soli 12 mesi, anche gli investitori riconoscono l'enorme potenziale di Qomodo - ha detto- Un sostegno frutto della fiducia e dinamicità dell'ecosistema degli investitori italiani e, come testimonia l'ingresso di RTP Global e LMDV, anche del crescente interesse degli investitori internazionali per il mercato italiano".