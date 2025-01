Rintraccia il Bitcoin dopo il record, su l'oro, giù il dollaro: focus su Trump

(Teleborsa) - Importanti movimenti su criptovalute, dollaro e oro dopo le, che ieri ha giurato a Washington DC e subitoper rivedere le politiche di confine e di energia e porre fine ai programmi di diversità in tutto il governo federale, annullando le politiche distintive dell'amministrazione Biden il primo giorno del suo secondo mandato.Ildegli Stati Uniti è salito a oltre 10 miliardi di dollari di valore di mercato lunedì, mentre l'entusiasmo per la sua amministrazione favorevole alle criptovalute ha contribuito brevemente a far salire ila un nuovo record. La più grande criptovaluta al mondo ha infatti raggiunto un nuovo record di 109 mila dollari il giorno dell'insediamento, ma in seguito ha ridotto i guadagni e stamattina si assesta sui 101,6 mila dollari.L'entusiasmo per gli ordini esecutivi attesi e altre azioni politiche, che potrebbero dare il via a un cambiamento radicale nella politica statunitense sulle criptovalute, ha contribuito a dare una spinta ai prezzi delle criptovalute negli ultimi mesi, sebbene Trump non abbia annunciatoieri come invece molti nel settore avevano sperato.Intanto, i prezzi dell'sono in rialzo dello 0,7% a quota 2.729 dollari l'oncia, anche in questo caso con la valutazione degli investitori delle possibili conseguenze delle politiche del presidente Trump. Allo stesso tempo, è stato sotto pressione ilstatunitense.Nella notte il biglietto verde ha ridotto alcune perdite precedenti, grazie al fatto che il presidente degli Stati Uniti ha suggerito che potrebbe imporrenel prossimo futuro. Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha detto che stava pensando a dazi intorno al 25% che potrebbero essere annunciati il, ma non ha fornito altri dettagli. Ha anche lanciato l'idea di dazi universali, ma ha detto che gli Stati Uniti non erano ancora pronti per questo.