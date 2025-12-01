Bitcoin crolla sotto 86.000 dollari tra timori di liquidità, shock DeFi e incertezza macro

Strategy

(Teleborsa) -ha registrato un forte ribasso nella prima giornata di dicembre, scendendo sotto glinelle ultime ore. La principale criptovaluta ha perso oltre il 16% a novembre, con un mercato caratterizzato da scarsi volumi e assenza di catalizzatori macro. La nuova ondata di vendite è stata infatti innescata dall’incidente suldiUn problema tecnico sullaha permesso ad un hacker di creare una grande quantità disenza avere i fondi reali a garanzia. In un pool DeFi, la quantità di token dovrebbe riflettere asset reali o valore reale. Se vengono creati token falsi o non coperti, l’intero equilibrio del pool viene compromesso. Questa creazione artificiale di nuovi token ha quindi "inondato" il pool con, facendo perdereai trader. Quando gli operatori hanno capito che il pool non era più sicuro o correttamente garantito, hanno iniziato a vendere o ritirare velocemente i propri fondi, causando un’ondata di vendite anche nel mercato più ampio delle criptovalute. L’episodio ha infatti alimentatodiffusa su Bitcoin e altcoin: Ethereum (-8%), XRP (-8,5%), Solana, Cardano e Polygon tra (-9% e -12%). Dogecoin ha perso oltre l’1% e $TRUMP il 6,6%.Le aspettative suidella Fed restano comunque centrali: i trader attribuiscono un’87% di probabilità a un taglio da 25 punti base il 9–10 dicembre, ma l’incidente DeFi ha oscurato il miglioramento del sentiment. Aumenta inoltre l’dopo cheha dichiarato di aver scelto il futuro presidente della Fed, alimentando speculazioni su figure considerate più "accomodanti".Sul fronte corporate,ha annunciato una riserva daper sostenere i dividendi sulle preferred stock, finanziata tramite vendite di azioni ordinarie. Il gruppo ha tagliato ledopo il crollo del BTC: attende ora un risultato netto compreso tra -5,5 miliardi e +6,3 miliardi, con un range di prezzo del Bitcoin rivisto a 85.000–110.000 dollari. Ridotto anche l’obiettivo di rendimento BTC al 22%–26% (dal 30%). Strategy ha inoltre acquistatoper 11,7 milioni di dollari, portando il totale a 650.000 BTC, a un costo medio di 74.436 dollari., Senior Market Strategist di IG Italia, ha sottolineato che il calo dei Bitcoin avvenuto in un contesto di "forte avversione al rischio" e "deflussi istituzionali dagli ETF spot", segnali che il "ciclo ribassista potrebbe proseguire". Il recente rimbalzo verso 92.000 dollari mostra quanto il BTC resti "sensibile alle dinamiche dei mercati finanziari". Diodovich ha evidenziato anche lelegate alle strategie didi Strategy, definita una "balena corporate", che continua a comprare BTC con una logica di "orizzonte ultra-lungo", pur tra rumor di possibili vendite.