Sabaf, nel 2024 ricavi record a 277 milioni (+15,9%)

Sabaf

(Teleborsa) -ha chiuso il 2024 conpreconsuntivi normalizzati a 277 milioni di euro, superiori del 15,9% rispetto al 2023 (+10,2% a parità di perimetro, ovvero escludendo, per il solo primo semestre 2024, il contributo derivante da MEC, società statunitense con sede a Mansfield - Ohio - di cui Sabaf ha acquisito il 51% nel luglio 2023).È, storicamente, il livello più alto di ricavi raggiunto dal Gruppo, sottolinea la società in una nota, un dato che acquista un particolare valore se si considera la prosecuzione della fase di debolezza del mercato degli elettrodomestici.Le: gli ordini ricevuti nelle prime settimane dell’anno evidenziano una crescita a doppia cifra rispetto al 2024 e prefigurano un ottimo primo trimestre.I risultati consuntivi del 2024 saranno comunicati il prossimo 25 marzo, data in cui è programmata la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare il bilancio consolidato.