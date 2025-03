Immsi, margine Ebitda 2024 record con ricavi in calo. Bene Intermarine

Immsi

(Teleborsa) -, holding italiana quotata su Euronext Milan e controllata dalla famiglia Colaninno, ha chiuso ilconconsolidati pari a 1.748,4 milioni di euro (2.011,6 milioni di euro nel 2023; -13,1%). Spicca il risultato della controllata, che al 31 dicembre 2024 ha registrato ricavi consolidati pari a 44,3 milioni di euro (quasi raddoppiati rispetto ai 22,5 milioni del 2023). "Il mutevole scenario macroeconomico e geopolitico sta portando una forte spinta al rafforzamento del settore della difesa a livello globale - commenta la società - Intermarine, grazie a un portafoglio ordini di circa 1,2 miliardi di euro che garantisce profitti crescenti per i prossimi anni, si rafforza come leader mondiale nello specifico settore di Unità di Contromisure Mine e di Sea Bed Warfare".L'(risultato operativo ante ammortamenti) consolidato del Gruppo Immsi è pari a 271,1 milioni di euro (307,8 milioni di euro nel 2023; -11,9%). L'è pari al 15,5%, il risultato più alto di sempre (15,3% nel 2023). Ilè positivo per 29,6 milioni di euro (54,9 milioni di euro nel 2023; -46,1%) ed è inclusivo della quota dei minorities pari a 23,5 (35,8 milioni di euro a fine 2023; -34,2%).L'(PFN) del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2024 risulta pari a 947,3 milioni di euro (827,4 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2023). L'incremento riflette la temporanea riduzione del debito commerciale e l'andamento degli investimenti in particolare nel settore industriale. Nel 2024 il Gruppo Immsi ha consuntivatoper 204,8 milioni di euro (+16% rispetto ai 176,6 milioni di euro del 2023).Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di distribuire undi 1,2 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all'acconto di 1 centesimo di euro pagato il 20.11.2024, data stacco cedola 18.11.2024), per un dividendo totale dell'esercizio 2024 di 2,2 centesimi di euro, pari a complessivi euro 7.491.660. La data di stacco della cedola n. 18 è il giorno 19.05.2025, record date 20.05.2025 e data di pagamento 21.05.2025.