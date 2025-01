SEA, S&P assegna rating A- con outlook stabile

(Teleborsa) -haall'operatore aeroportuale italiano, che gestisce gli scali di Milano Malpensa e Milano Linate.L'agenzia di rating considera ildi SEA ", supportato dalla sua solida posizione di mercato come il più grande sistema aeroportuale del Nord Italia (35,3 milioni di passeggeri nel 2023) e da un'elevata diversità operativa e flessibilità che manterranno la sua buona crescita del traffico nei prossimi due o tre anni".Ciò è ancorato a un quadro normativo protettivo dual-till e a unanel 2043, che sosterrà la stabilità e la prevedibilità del flusso di cassa. Considerati i solidi flussi di cassa e i bassi livelli di debito della società, S&P pensa che ci sia margine per un ulteriore aumento della leva finanziaria, a seconda del pagamento dei dividendi.La città di Milano possiede il 54,8% di SEA, ma S&P ritiene che la società abbia un legame limitato con il suo proprietario governativo e pertanto la probabilità di un intervento negativo da parte della città di Milano è bassa. Rating "A-" anche all'al 3,50% in scadenza a gennaio 2032 per rifinanziare il bond esistente.