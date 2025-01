Banche, Scope Ratings: istituti europei ben posizionati per affrontare deterioramento ciclo del credito

(Teleborsa) - Lesiano ben posizionate per affrontare un potenziale deterioramento del ciclo del credito. È quanto emerge dall'European Bank Outlook 2025 elaborato da, l’agenzia di rating europea. "Nonostante la molteplicità dei fattori in gioco, le banche europee mantengono profili di credito resistenti e solidi fondamentali finanziari. Tuttavia, il nostro scenario di base prevede che la crescita dei ricavi diventi marginalmente negativa nel 2025 e rimanga neutrale nel 2026, mentre la crescita dei costi supererà quella dei ricavi nei prossimi due anni, determinando un peggioramento dell'efficienza", ha commentato, Head of Financial Institutions Ratings.Il rapporto ha rilevato che i coefficienti patrimoniali rimangono ben al di sopra dei requisiti normativi minimi e che la maggior parte delle banche cercherà di ridurre il capitale in eccesso attraverso distribuzioni di capitale e operazioni di M&A. Le riserve di capitale delle banche si sono assestate intorno al 4%, un valore che Scope considera più che adeguato.La riduzione dei margini di interesse netti ridurrà la, ma Scope prevede che il calo del reddito netto dadovuto alla riduzione dei margini sarà parzialmente bilanciato dalla crescita deidei prestiti e da livelli più elevati di reddito non derivante da interessi (in particolare da attività di).La crescita dei prestiti accelererà nel 2025-2026, trainata dallae dalla ripresa dei, grazie alla ripresa del mercato immobiliare, al calo dei costi di finanziamento e all'allentamento dei requisiti creditizi da parte delle banche. I prestiti alle imprese saranno sostenuti dalla crescita economica e dal rifinanziamento dei prestiti dell'era Covid.Lemanterranno un buon livello dirispetto ai requisiti patrimoniali grazie alla forte generazione di utili e all'ottimizzazione del capitale. In relazione all'attività di M&A per il 2025, un ulterioretra le banche di secondo e terzo livello può portare a ulteriori guadagni di efficienza e a istituzioni più forti. Inoltre si riduce il rischio di instabilità politica rispetto al passato, data la solida maggioranza parlamentare del centro-destra.