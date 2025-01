Halliburton annuncia utili in linea con attese, delude fatturato

Halliburton

(Teleborsa) -, che oggi segna al Nyse un ribasso del 3% circa dopo la pubblicazione della trimestrale. La società attiva nel settore petrolifero, con sede a Houston, ha chiuso il 4° trimestre dell'anno con un, pari a, in aumento su base sequenziale (571 milioni di euro o 0,65 USD ad azioe nel terzo trimestre) ed in aumento su base annuale (rispetto ai 661 milioni, pari a 0,74 USD ad azione del quarto tirmstre 2023). Il risuotato in termini di EPS è comunquedegli analisti., rispetto ai 5,69 miliardi del terzo trimestre ed ai 5,739 miliardi dell'anno precedente, risuotando leggermente al di sotto deldi dollari.Per l''intero esercizio, Halliburton ha realizzato un fatturato di 22,9 miliardi di dollari, stabile rispetto al 2023. L'utile operativo è stato pari a 3,8 miliardi di dollari, rispetto ai 4,1 miliardi di dollari del 2023, mentre il risultato operativo rettificato, escluse svalutazioni e altri oneri, per l'intero anno 2024 è stato di 3,9 miliardi di dollari."Sono soddisfatto della nostra performance nel 2024. Abbiamo generato oltre 2,6 miliardi di dollari di flusso di cassa e abbiamo restituito oltre 1,6 miliardi di dollari ai nostri azionisti", ha affermato ilricavi sono rimasti stabili a 22,9 miliardi mentre l'utile operativo e' sceso a 3,8 miliardi (da 4,1 miliardi) e l'utile netto e' calato a 2,5 miliardi (da 2,638 miliardi). "Abbiamo generato piu' di 2,6 miliardi di dollari di flussi di cassa - ha detto il presidente e ceo Jeff Miller - e restituito agli azionisti 1,6 miliardi cash".Il 2025, ha aggiunto il manager, sara' caratterizzato da una attivita' piu' debole in Nord America nel confronto sequenziale ma l'anno si apre con un bilancio trasformato, ritorni rilevanti e una forte generazione di cassa. Nel quarto trimestre i ricavi dell'area Nord America sono scesi del 7% rispetto al precedente. A Wall Street il titolo scende di quasi il 2% nella fase di premercato.