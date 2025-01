Ryanair: nessuna crescita a Roma per il Giubileo

Ryanair

(Teleborsa) -ha annunciato cheper l'estate 2025 e non registrerà, nonostante le celebrazioni per l’anno del Giubileo, a causa delsui voli a Ciampino (65 voli al giorno), dell'(+44% a Ciampino e +15% a Fiumicino entro il 2028), oltre che della decisione del Governo dinei principali aeroporti italiani a partiree tenuto conto - sottolinea la compagnia aerea - che a Roma è già più alta rispetto ad altri aeroporti italiani."Il soffocamento della connettività e del turismo a Roma è in netto contrasto con altre grandi capitali europee come Bruxelles, Londra e Parigi, dove gli aeroporti operano senza limiti restrittivi sui voli"- ha dichiarato, ceo Ryanair, in un incontro con la stampa della capitale, chiedendo al Governo italiano di rimuovere immediatamente il limite di voli a Ciampino (da 65 a 130 voli).