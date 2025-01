Snam presenterà nella prima metà del 2025 il suo primo Innovation Plan

Snam

(Teleborsa) - Dopo il Transition Plan di ottobre 2024 , arriverà l'Innovation Plan. Si arricchisce di nuovi dettagli la strategia e la disclosure di, che oggi presenta un nuovo piano al 2029 con investimenti totali per 12,4 miliardi di euro. La società guidata da Stefano Venier ha infatti detto chepresenterà il suo, che illustrerà nel dettaglio la strategia di innovazione, l'ecosistema, i progetti chiave, le collaborazioni e una roadmap tecnologica decennale in tema di innovazione.L'innovazione èa sostegno del nuovo piano, insieme alla sostenibilità.L'all'innovazione di Snam punta sia sull'innovazione comprovata (proven innovation) sia su quella esplorativa per migliorare l'eccellenza operativa e promuovere soluzioni energetiche decarbonizzate.Nel periodo 2025-2029, Snam investirà 338 milioni di euro ine altri 62 milioni di euro in. Questo ammontare sarà indirizzato verso la digitalizzazione avanzata, l'applicazione dell'intelligenza artificiale e di tecnologie all'avanguardia per sostenere lo sviluppo di molecole decarbonizzate.Dal 2018, ilè stato decisivo per migliorare le prestazioni degli asset, la resilienza e la sicurezza operativa, integrando nuove tecnologie e strumenti nelle principali attività del Gruppo.Saranno impiegateper accogliere nelle infrastrutture Snam molecole diverse. Implementando e sperimentando tecnologie a zero o basse emissioni di carbonio nei settori dell'industria, dell'energia e dei trasporti, Snam contribuisce attivamente alla decarbonizzazione del sistema.