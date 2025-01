Snam sale in Borsa dopo nuovo piano con aumento dividendi e guidance confermata

Snam

(Teleborsa) -per il titolo, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, dopo che stamattina ha svelato il, che prevede(in incremento dell'8% rispetto al piano precedente). L'AD Stefano Venier ha parlato di un "momento cruciale per il settore energetico, in cui le crescenti incertezze e la volatilità dei prezzi richiedono sistemi resilienti in grado di resistere agli shock geopolitici e allo stesso tempo consentire la transizione".Snam ha anche: confermato un dividendo 2024 di 0,2905 euro, in aumento del 3% rispetto al 2023; dividendo in aumento annuale del 4% (contro il 3% minimo del piano precedente) dal 2025 al 2029, con una payout ratio massima dell'80%.Inoltre, la. Per quanto riguarda il 2025, prevede un utile netto adjusted di 1,35 miliardi di euro (+10% rispetto alla guidance 2024) grazie all'aumento dell'EBITDA e dei contributi delle società partecipate, parzialmente compensato dall'aumento delle spese di ammortamento.Dopo 15 minuti di contrattazioni, Snam è uno dei migliori titoli del FTSE MIB in una seduta poco mossa per i mercati europei in generale, attestandosi a 4,359 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,387 e successiva a 4,442. Supporto a 4,332.Snam ha chiuso la seduta del 21 gennaio a quota 4,316 euro per azione (+1,96%). Prima della seduta odierna, il titolo era in rialzo dello 0,9% da inizio anno e inNovehanno una raccomandazione Add/Buy sul titolo, otto Hold/Neutral e due Reduce/Sell. Ilmedio è di 5,07 euro per azione.