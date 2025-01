Venier (Snam): aumento GNL da USA è opportunità, mercato liquido è competitivo

Snam

(Teleborsa) - "perchè, guardando alle opportunità di approvvigionamento tradizionale, i tre paesi più importanti, ovvero Algeria, Norvegia e Azerbaijan, ci stanno rifornendo al massimo delle loro capacità. Un sistema è". Lo ha detto, Amministratore Delegato di, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo piano al 2029 "Quando la domanda cresce a livello globale,- ha spiegato - Questo è emerso in modo molto chiaro nella crisi russo-ucraina. Il modo più facile era il GNL, perchè costruire una nuova pipeline serve 10-15 anni, mentre per una nave di GNL, lo abbiamo fatto a Piombino, servono 6 mesi"."L'approvvigionamento via pipeline lega due paesi inscindibilmente, ora il GNL può arrivare da diverse parti del mondo - ha sottolineato Venier -e il nostro bisogno va in competizione con quello asiatico. Non vale per tutti, perchè esiste anche tema di prossimità, e l'Europa deve guardare con grandi interesse all'Africa occidentale e in Medio Oriente; dall'altra parte, questa diversificazione porta un vantaggio nell'avere più opzioni"."Il fatto che glisiano diventati il maggiore esportatore mondiale di GNL in 10-15 anni e che abbiano intenzione di incrementare di 50% la capacità di esportazione - e i primi due progetti partiranno nei prossimi 18 mesi -- ha detto Snam - Abbiamo facoltà di approvvigionarci a volumi aggiuntivi in quel mercato, in competizione con l'Asia, non pagando di più ma lo stesso presso degli asiatici"."Gli USA però non solo i soli, ci sono aziende europee che hanno produzioni di GNL, e c'è il Qatar - ha aggiunto -"."Anche l'Italia ha percorso questo tipo di strada - ha ricordato il numero uno di Snam - Nel 2022 fu definito che l'Italia che aveva una quantità abbastanza limitata di GNL nel suo approvvigionamento, facendo leva su 5 collegamenti con pipeline tramite 5 fonti diverse, e che fosse opportuno anche in Italia, così la richiesta di Snam di due navi rigassificatrici, per favorire la diversificazione e la sostituzione el gas russo. L'ultimo pezzettino è ora la nave di Ravenna, che corrisponde ai flussi da nord di provenienza russa, e la costruzione della dorsale adriatica che da flessibilità, anche perchè"."Nell'arco del piano avremo completato tutti i tasselli, anche gliche stanno dimostrando di essere sempre più strategici. Questi avevano tradizionalmente il ruolo di sopperire alla domanda invernale per il freddo, ma nel 2023 ci siamo accordo che erano uno strumento per evitare la volatilità dei prezzi - ha concluso - Adesso, negli ultimi 6-8 mesi, stiamo, anche guardando a quanto successo in Germania negli ultimi mesi quando c'è stata una caduta nella produzione rinnovabile".