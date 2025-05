Snam, Venier: sempre più importante creare un mercato unico dell'energia in Europa

Snam

(Teleborsa) - "È, sia che riguardi la molecola che riguardi l'elettrone, e per fare questo ci vuole l'interconnessione e qualcuno che guidi questo processo. Credo che Snam, con la sua presenza, con la dimensione e con l'esperienza che ha, possa essere un attore principale in questo contesto". Lo ha affermato, amministratore delegato uscente di, rispondendo alle domande degli azionisti all' assemblea in corso a San Donato Milanese "I sistemi elettrici sono più efficienti e flessibili, ma ildei trasporti delle molecole, altrimenti negli anni non avremmo importato dalla Russia molecole ma avremmo portato direttamente energia elettrica", ha aggiunto.In merito al, Venier ha sottolineato di "per farlo", sottolineando che "quello che trasferisce è quello di cui l'azienda è convinta che è rappresentato dal piano industriale, che traduce sull'orizzonte a 5-10 anni quella che è la nostra visione, che vuol dire lavorare contemporaneamente sulla sicurezza energetica del paese e al completamento di alcune infrastrutture che diventano anche strumentali ad alimentare la piattaforma di energy transition".- ha detto Venier - Avremo bisogno di tutti e due. Dobbiamo lavorare su tutti i due i piani per poter avere una risposta efficace alla decarbonizzazione del sistema, serviranno ancora le reti".L'AD ha sostenuto che Snam è ", nel senso che siamo un soggetto che pone soltanto in collegamento colui che produce con colui che consuma e quindi non siamo noi a influenzare o trarre vantaggio da posizioni dominanti o non dominanti sia sulla fase a monte che sulla fase a valle del sistema. Abbiamo il compito di rendere disponibili infrastrutture sicure con la massima flessibilità agli operatori"."Poi sono i consumatori che scelgono, sono i paesi che fanno le politiche, sono i produttori che decidono - ha detto - Che cosa serve di più? Se lo chiede a me io dico che. Ci serve tutto perché non c'è niente di peggio che avere una transizione - che già di per sé non sarà lineare nel suo percorso - che abbia degli incidenti importanti di percorso, perché questo rischia a livello sociale di farci fare un salto indietro e perdere la bussola".