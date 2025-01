Venier (Snam): lavoriamo affinché il titolo rifletta correttamente il valore della società

Snam

(Teleborsa) - "La scelta di aumentare la remunerazione per gli azionisti è stata fatta partendo dalla solidità finanziaria e dalla crescita dell'utile, e quindi una porzione la distribuiamo ai soci come si fa in questi casi., con un payout che rimarrà più o meno stabile al 75%". Lo ha detto, Amministratore Delegato di, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo piano al 2029 A una domanda sulla reazione del titolo in Borsa, ha risposto: "Il piano lo abbiamo annunciato oggi, quindi vediamo il titolo nei prossimi giorni. Il nostro interesse è creare valore per stakeholder e quindi pensiamo sia giusto vedere riconosciuto il lavoro che facciamo da parte degli investitori tramite l'apprezzamento del titolo. Ci sono comunque diversi fattori, sia in termini macro che di mercato, con il sentiment che è ora più favorevole ai titoli USA rispetto a quelli europei, e questo in qualche modo condiziona. Comunque".