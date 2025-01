Ambienta annuncia 12 promozioni, Andrea Venturini diventa Partner

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, hache riguardano i team del Private Equity, Private Credit, Public Markets, Sustainability & Strategy, Investor Relations e Finance.è stato promossoall'interno della divisione Private Equity. Venturini è entrato in Ambienta nel 2014 come Analyst, contribuendo da allora in modo significativo alla crescita e al successo dell'azienda attraverso il suo coinvolgimento in operazioni quali Calucem, Safim, Phoenix, Amutec, Nactarome Group, Previero e più recentemente Maccaferri.La divisione Private Equity festeggia inoltre le promozioni addi. Pietro Reho è stato inoltre promosso Investment Manager, rafforzando ulteriormente le competenze e le capacità del team.All'interno di Ambienta Credit,sono stati promossi a Investment Manager; questo riflette il loro eccellente contributo nello screening di oltre 200 operazioni nonché nelle fasi di structuring ed execution che hanno portato al completamento di sei investimenti nell'ultimo anno.Il team del Public Markets festeggia la promozione di, riconoscendo la sua profonda conoscenza del mercato e il suo impegno nel creare valore per gli investitori.Nel gruppo Sustainability & Strategy,sono stati promossi, a testimonianza del loro prezioso contributo alla crescita delle conoscenze di Ambienta in materia di trend ambientali, che rappresentano il cuore della strategia della società.assume il ruolo di, avendo contribuito allo sviluppo delle iniziative di sostenibilità e del programma ESG in Action nell'azienda e nelle società in portafoglio.Nel team di Investor Relations,è stata promossa, riconoscendo il suo forte orientamento al cliente e la sua capacità di promuovere relazioni efficaci con gli investitori.Infine,, membro chiave del team Finance, è stato promosso a, in riconoscimento di risultati eccellenti in oltre sei anni in Ambienta."Queste promozioni testimoniano lo straordinario talento e la dedizione dei membri del nostro team - ha dettodi Ambienta - Ognuno di loro ha dimostrato grandi capacità ed un impegno all'eccellenza ed al lavoro di squadra che riflette i valori fondamentali della nostra azienda. Siamo orgogliosi di celebrare i loro risultati e ci auguriamo che continuino a contribuire al nostro successo".