Argos Climate Action supera obiettivo di raccolta con 337 milioni

(Teleborsa) - L'innovativo fondo di private equity "grey to green"con un'ampia sottoscrizionepreventivato di 300 milioni di euro. La campagna di raccolta si è chiusa infatti con la raccolta di, importo cheUn risultato notevoledi raccolta fondi, che. Questa strategia di transition buyout si basa sull'acquisizione di aziende selezionate in cui Argos identifica sia prospettive finanziarie interessanti sia l'opportunità di creare valore aggiuntivo impegnando l'azienda in una decarbonizzazione accelerata e misurabile. Infatti, il fondo mira a raggiungere una riduzione dell'intensità di CO2 di almeno il 7,5% all'anno per le aziende che sostiene.La profondità del mercato di Argos Climate Action è testimoniata dalla. In un solo anno, il fondo Argos Climate Action ha già completato(tra cui l’Italia) e settori diversi:(dicembre 2023) azienda italiana leader nel settore dei trasporti e della logistica;(settembre 2024), produttore francese di sciroppi e ingredienti per bevande di alta qualità per bevande creative;(dicembre 2024), fornitore leader in Germania di servizi B2B di noleggio di tessuti e lavanderia.L'approccio innovativo di Argos Climate Action ha suscitato un, tra cui investitori istituzionali, fondi sovrani, fondi di fondi e oltre una dozzina di family office. La maggior parte di loro sono investitori per la prima volta in un fondo Argos.