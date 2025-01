ASPI colloca con successo due sustainability-linked bond per 500 milioni

(Teleborsa) -ha concluso con successo la riapertura dei dueemessi a febbraio 2024 con scadenza 8 e 12 anni, con un(‘Tap Issue’) per un importo complessivo pari ada parte di investitori istituzionali è stata. I titoli sono stati collocati ad unche consente complessivamente unrispetto ai termini delle emissioni di febbraio 2024.Più in dettaglio, il primo collocamento ha riguardato il, cedola fissa annuale 4,25%, per un importo di. Il prezzo di aggiudicazione è pari a 102,55 ed i rendimento effettivi a scadenza al 3,841%. Per il, cedola 4,625% è stato collocato un quantitativo pari adi euro, ad un prezzo di aggiudicazione di 103,164 e cn un rendimento effettivo del 4,26%. Per entrambi ilè atteso per ildel collocamento odierno sono destinati ad aumentare la liquiditàdi ASPI per una rete autostradale sempre più moderna, sicura e sostenibile oltre che per finalità societarie generali.In linea con gli impegni presentati nel Sustainability-Linked Financing Framework, gliobbligazionari sonodi medio e lungo periodo relativi alla riduzione dioltre all’installazione dilungo la rete autostradale.L’operazione di collocamento è stata curata da Banca Akros, Barclays, BPER Banca, BNP Paribas, CaixaBank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit (B&D) come joint bookrunners.I titoli saranno quotati presso il(Euronext Dublin) e saranno presenti sulla piattaforma Luxembourg Green Exchange (LGX).