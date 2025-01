GT Talent Group, CFO SIM pone rating under review su crisi di liquidità

GT Talent Group

(Teleborsa) - CFO SIM hail(prima a 4 euro) e la(prima Neutral) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e operante nel settore dell'entertainment sportivo tramite le società CarSchoolBox (che offre esperienze di guida in pista a bordo di supercar) e Scuderia Gentile (che realizza il format televisivo GT Talent). GT Talent Group è sbarcata a Piazza Affari il 20 settembre 2024 con un prezzo di collocamento pari a 4 euro per azione.La revisione è arrivata "a causa dellenel breve termine e dell'ulteriore aumento di capitale recentemente approvato dall'assemblea degli azionisti" e "in attesa di maggiori dettagli sulla situazione finanziaria ed economica del gruppo".Nelle ultime settimane, GT Talent Group ha comunicato al mercato la necessità di ulteriori risorse fresche per far fronte alle esigenze di liquidità del gruppo nel breve termine ed. Ciò si è reso necessario a seguito di un forte rallentamento aziendale nel secondo semestre, in particolare per quanto riguarda il numero di partecipanti alla prossima edizione del talent show, che è stato significativamente inferiore alle aspettative.Scendendo nei dettagli, il 30 dicembre GT Talent Group ha completato un ABB collocando a investitori qualificati 608.500 azioni ordinarie a 1,80 euro per azione (30,4% del capitale sociale), corrispondenti a un ricavo lordo di circa 1,1 milioni di euro (circa 0,8 milioni di euro al netto delle commissioni) finalizzato a sostenere le esigenze di liquidità della società nel breve termine. Il CdA ha stimato in via preliminare che il fabbisogno finanziario del gruppo per l'intero 2025 è di circa 1,5 milioni di euro, pertanto un'iniezione di capitale aggiuntiva è fondamentale. Da notare che, come riportato nel Documento di Ammissione, il CdA ha affermato che l'evoluzione del capitale circolante del gruppo nei 12 mesi successivi alla quotazione sarebbe stata garantita con un ricavato lordo dell'IPO di almeno 1,35 milioni di euro. Pertanto, poiché il ricavato lordo era di 1,55 milioni di euro,per gestire correttamente l'attività.L'ABB si è reso necessario principalmente a causa del rallentamento aziendale nella seconda metà dell'anno. In particolare, il numero di partecipanti alla nuova edizione del talent show è diminuito drasticamente rispetto all'ultima edizione (906 contro 1.251) e, come conseguenza dei, il gruppo è stato costretto a monitorare attentamente i costi, principalmente riducendo le spese di marketing digitale, sia per quanto riguarda Scuderia Gentile che per Carschoolbox, che sono fondamentali per sostenere la crescita delle vendite. Il CdAche incorpora azioni correttive per semplificare il modello di business del gruppo, rifinanziare adeguatamente le linee di credito e definire con precisione l'effettivo fabbisogno di cassa per il 2025.