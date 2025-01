Hera svetta sul FTSE MIB dopo nuovo piano con aumento dividendi

Hera

(Teleborsa) -il titolo, multiservizi quotata su Euronext Milan, dopo l' approvazione del nuovo piano industriale al 2028 , che destina oltre 5 miliardi di investimenti per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica e aumentare ulteriormente la resilienza di reti e impianti.Viene previsto un ritorno sul capitale investito netto al 9,5% e una crescita strutturale del MOL a 1,7 miliardi di euro. L'utile netto per azione è atteso in crescita di circa il 6% medio annuo, sostenendo così l', per arrivare a 17 centesimi di euro al 2028 (+21% rispetto all'ultimo dividendo pagato). Ai prezzi correnti del titolo Hera, la politica dei dividendi garantisce un, mentre il ritorno complessivo per l'azionista (considerando sia l'andamento atteso degli utili che il rendimento dei dividendi) si conferma a un tasso medio annuo di circa l'11%.La società evidenzia anche che l'importante impegno finanziario volto a sostenere il piano investimenti sarà comunque integralmente finanziato da una significativa generazione di cassa, che consentirà anche di mantenere ladel 3x, per un obiettivo di 2,8x al 2028, riconfermando la solidità finanziaria e creando ulteriore flessibilità che potrà essere utilizzata per cogliere opportunità aggiuntive.Dopo quindici minuti di contrattazioni,, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,535 e successiva a 3,583. Supporto a 3,487.