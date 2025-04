Tonica Piazza Affari che svetta in Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni, dopo la decisione dell'amministrazione di Donald Trump di escludere smartphone e computer dai dazi saliti fino al 145% nei confronti della Cina. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,24%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. L'è in calo (-1,15%) e si attesta su 3.200 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,50%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +112 punti base, con un forte calo di 12 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,61%.incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,85%, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,14%, e decolla, con un importante progresso del 2,37%. A Milano, chiude in deciso rialzo il(+2,88%), che raggiunge i 35.007 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 37.148 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,46%.Svettache segna un importante progresso del 5,25%.Vola, con una marcata risalita del 5,19%.Brilla, con un forte incremento (+4,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,57%.Tra i(+6,09%),(+5,07%),(+4,86%) e(+4,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,19%.