illimity nomina advisor per OPAS Banca Ifis: non trascura "alcuna opzione"

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha nominato qualie Wepartners e, quali, gli studi Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (GPBL), Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e lo studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini per l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria annunciata daProseguono, quindi, le attività del gruppo illimity come annunciate, anche con il supporto degli advisors, "che possa contribuire all'obiettivo di creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholders della banca", si legge in una nota.