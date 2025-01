Officina Stellare, ThinkQuantum si aggiudica contributo a fondo perduto da 2,5 milioni di euro dall'EIC

Officina Stellare

(Teleborsa) -, società vicentina quotata sul mercato Euronext Growth Milan specializzata nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, ha annunciato che la controllata, azienda che opera nella progettazione e produzione di soluzioni per la cybersecurity basate su tecnologie quantistiche, è stata selezionata tra ideldell’aggiudicandosi un contributo a fondo perduto per circaI fondi saranno destinati al finanziamento del, ossia un programma destinata all’evoluzione della piattaforma tecnologica di ThinkQuantum per la distribuzione quantistica di chiavi crittografiche per applicazioni terresti e spaziali. Il programma in esame avrà una durata di 36 mesi. Si evidenzia che, il contributo di 2,5 milioni verrà assegnato a seguito della firma del, attualmente in fase di negoziazione."Siamo molto lieti di essere stati selezionati in questo ambizioso programma – afferma l’Ing., CEO di ThinkQuantum –. Il ruolo centrale della cybersicurezza per salvaguardare lo sviluppo economico e i diritti fondamentali dei cittadini è considerato una priorità dalle istituzioni europee. Vedere ancora una volta, ThinkQuantum confermarsi attore chiave nell'ecosistema europeo delle comunicazioni quantistiche è per tutta la squadra motivo di grande soddisfazione".