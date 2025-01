Terna, downgrade di Equita a Hold con limitato upside sulle stime

Equita

Terna

(Teleborsa) -ha abbassato a(da Buy) lasu, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, con undiper azione.Nonostante gli analisti apprezzino i solidi fondamentali della società e le prospettive di lungo termine dell'elettrificazione, attuano un downgrade in considerazione di:(visto che le proiezioni attuali già includono i recenti update regolatori, come la tariffa 2025, la revisione del WACC 2025-27 e i nuovi output-based incentives);(ND/EBITDA medio nel 2025-28 pari a 5,6x, o 6x se si includono nel debito i bond ibridi), che limita un'ulteriore accelerazione significativa del piano capex nel breve termine o politiche di dividendo più generose;, con un dividend yield medio nel 2025-28 di circa il 5% e un premio sulla RAB di circa il 23% (nella parte alta del range storico).