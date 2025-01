Union Pacific, utile in crescita a 6,7 miliardi di dollari nel 2024

Union Pacific

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie ferroviarie statunitensi, ha registrato undel 2024 di 1,8 miliardi di dollari, ovvero 2,91 dollari per azione. Questi risultati includono 40 milioni di dollari di spese di manodopera relative alla ratifica di un accordo di personale. Ciò si confronta con un utile netto del quarto trimestre del 2023 di 1,7 miliardi di dollari, ovvero 2,71 dollari per azione.L'è stato di 6,7 miliardi di dollari, ovvero 11,09 dollari per azione, rispetto a un utile netto dell'intero anno 2023 di 6,4 miliardi di dollari, ovvero 10,45 dollari per azione."I nostri solidi risultati del quarto trimestre rappresentano un'ottima pietra miliare per un anno di grande successo per Union Pacific - ha affermato il- Il team ha pienamente abbracciato la nostra strategia per guidare il settore in termini di sicurezza, servizio ed eccellenza operativa. Tale impegno ha prodotto risultati finanziari leader del settore nel 2024, punteggiati dal nostro solido finale d'anno. Continueremo a portare avanti questo slancio fino al 2025, cercando di sfruttare appieno il potenziale del franchising UP".