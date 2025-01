Leonardo, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+5%, solo per aggiornamento asset quotati) ilsu, big italiano della difesa, confermando la".Gli analisti fanno notare che fonti di stampa riportano dichiarazioni di Lorenzo Mariani (condirettore generale di) a proposito della fornitura all'esercito italiano di 280 carri armati e 1.050 mezzi cingolati di fanteria da parte della neonata JV Leonardo-, a proposito della creazione di unper la formalizzazione dell'offerta. Come conseguenza, il primo ordine sarebbe previsto prima dell'estate. Il valore della fornitura è di 23 miliardi da spalmare su un paio di lustri.Con riferimento a Leonardo, Equita ritiene che questo, ma non è noto quali siano le assunzioni sottostanti. "Pensiamo che un'accelerazione possa avere un impatto positivo sulle stime", si legge in una ricerca.Il nuovo target price comunque non prende in considerazione l'upside potenziale sull'(pur non credendo al 5% richiesto da Trump).