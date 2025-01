MPS, OPS da 13,3 miliardi di euro su Mediobanca per creare terzo polo bancario

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) -ha deciso di lanciare un'ordinarie di. Il rapporto di concambio è stato fissato a 2,300 azioni di nuova emissione di MPS per ogni azione esistente di Mediobanca, che comporta un prezzo implicito di offerta pari a 15,992 euro per azione, e un premio pari al 5,03% rispetto ai prezzi ufficiali del 23 gennaio 2025, per unL'aggregazione con Mediobanca darà vita ad unche si posizionerà tra i primi tre istituti in termini di totale attivi, impieghi alla clientela, raccolta diretta e total financial assets.L'operazione darà vita a: un, grazie alla combinazione delle capacità di Mediobanca e MPS nel private banking e di Banca Widiba e Mediobanca Premier nell'asset gathering, anche grazie a circa 1.200 promotori in aggregato; un forte operatore CIB in tutti i prodotti (e.g., consulenza, mercati dei capitali, prestiti alle imprese), con posizione die una forte complementarità della base clienti (PMI e imprese), con un'opportunità di crescita nel segmento di mercato in via di sviluppo delle medie imprese; il leader nel settore dei finanziamenti al consumo attraverso Compass, già partner scelto da MPS; e un operatore che beneficia di un flusso di cassa sostenibile, derivante dall'investimento assicurativo.La transazione permetterà di beneficiare del valore delle DTA di MPS, facendo leva su una base imponibile consolidata più elevata. Il nuovo Gruppo sarà, infatti, in grado di accelerare l'utilizzo di 2,9 miliardi di DTA nei prossimi sei anni, con 0,5 miliardi all'anno e un significativo beneficio di capitale. Inoltre, il nuovo gruppo beneficerà di, di cui circa 300 milioni rappresentate da sinergie di ricavo, circa 300 milioni da sinergie di costo e circa 100 milioni da sinergie di funding.Nell'ambito dell'operazione, il gruppo prevedeal lordo delle imposte, da sostenere nel primo anno di attività. MPS prevede di mantenere una solida base di capitale (Common Equity Tier 1 ratio pro-forma pari a circa il 16%) al completamento dell'operazione, sostenuta da una maggiore generazione organica di capitale.L'obiettivo dell'offerta è acquisire l'intero capitale sociale e conseguire laMediobanca dalla quotazione su Euronext Milan. Si prevede che l'esecuzione dell'Offerta Pubblica di Scambio sia completata