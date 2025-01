OPS MPS-Mediobanca, Calef (NS Partners): diversificazione business diventa cruciale

Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - "Il recente annuncio di un'offerta pubblica di scambio da parte di(MPS) per acquisire, valutata circa 13,3 miliardi di euro, rappresenta un ulteriore tassello nel dinamico panorama delle fusioni e acquisizioni (M&A) nel settore bancario italiano. Questo fermento è in parte guidato dallaoperative e rafforzare la propria posizione competitiva". Lo ha commentato, country head Italia di NS Partners."Tuttavia, in un contesto caratterizzato dalla riduzione dei tassi d'interesse, che comprime i margini di interesse tradizionali, la- ha aggiunto - In particolare, il wealth management e l'asset management emergono come settori ad alta redditività, attirando l'interesse di molti istituti. È prevedibile che in futuro assisteremo a operazioni o nuovi accordi che coinvolgeranno anche player assicurativi, data la loro elevata redditività e le potenziali sinergie con il settore bancario"."Inoltre, le recenti operazioni hanno coinvolto principalmente grandi istituti, ma è, cercando opportunità per colmare il divario con i principali gruppi bancari", ha detto Calef.