OPS MPS-Mediobanca, Unimpresa: rafforza sistema nazionale e garantisce tutela risparmio

(Teleborsa) - "L' offerta pubblica di scambio lanciata dalsurappresenta una. Non possiamo che accogliere con favore un'operazione che non solo rafforza il sistema bancario nazionale, ma che indirettamente garantisce la tutela del risparmio degli italiani, un pilastro fondamentale per il nostro Paese. Un effetto positivo di questa iniziativa, infatti, è il possibile blocco dell'accordo trae il gruppo francese Natixis nell'ambito dell'asset management, preservando così il controllo su uno dei settori più strategici per il futuro dell'economia italiana". Lo dichiara il"Un risultato che, oltre a difendere il risparmio privato,, con benefici tangibili per le imprese e per il tessuto produttivo nazionale - prosegue - In particolare, l'operazione rappresenta un segnale fondamentale per le piccole e medie imprese, il vero cuore pulsante dell'economia italiana. Avere grandi gruppi bancari italiani significa garantire un sistema finanziario solido, capace di sostenere le necessità di credito e investimento delle pmi. Questi istituti, grazie alla loro capacità di operare a livello nazionale e internazionale, possono veicolare risorse e competenze strategiche verso le aziende più piccole, facilitando non solo la loro crescita, ma anche l'accesso a nuovi mercati"."È, preservando una visione di sviluppo che tenga conto delle esigenze specifiche del tessuto imprenditoriale locale, evitando il rischio che logiche finanziarie internazionali penalizzino la competitività delle nostre imprese", sottolinea Ferrara."L'operazione, peraltro, sottolinea un- conclude - Il governo ha dimostrato grande attenzione e lungimiranza nel gestire una partita così complessa, confermando la volontà di proteggere gli interessi del Paese in un settore vitale come quello finanziario. Si tratta di una scelta strategica che pone l'Italia in una posizione di forza e garantisce maggiore stabilità al sistema bancario, rafforzando la capacità di sostenere la crescita economica".