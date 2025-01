RSU, Anief: "Candidati per migliorare il contratto e dignità della categoria"

(Teleborsa) - Tra poche settimanedel comparto istruzione e ricerca in oltre 7.500 scuole autonome, atenei, enti di ricerca, Afam saranno chiamati a esprimere la propria preferenza."Partiamo da una crescita costante registrata per il nostro sindacato che aumenta le proprie file grazie alle lotte che portiamo avanti e alla fiducia accordata sempre di più da parte di docenti e Ata. Chiediamo ancora una volta ai lavoratori di dare seguito e fiducia alle nostre azioni attraverso il voto alla lista Anief del presidente Marcello Pacifico per le votazioni che si terranno tra il 14 e il 16 aprile 2025. Stiamo raccogliendo in questi giorni le candidature perché vogliamo lavoratori che vogliano e possano cambiare i contratti integrativi insieme a noi e migliorare il CCNL.. Pensiamo a cosa è possibile fare nei prossimi tre anni, con i lavoratori della scuola, con la forza della rappresentanza in Italia e in Europa", ha detto il leaderIn vista del rinnovo delle Rsu dei comparti Istruzione e Ricerca, ilL’azione del giovane sindacato si svilupperà per raggiungere la parità di trattamento giuridica ed economica tra personale precario e di ruolo, l’allineamento degli stipendi all'inflazione e alla media europea, l’introduzione di una indennità di sede, di incarico a tempo determinato, di burnout, di continuità su posti di sostegno.L’Anief, trasferimenti sul 100% dei posti, il riscatto gratuito degli anni di formazione universitaria e finestra in uscita a 63 per la pensione di vecchiaia, la revisione dei gradoni di anzianità (con aumenti ogni 4 anni) e armonizzazione tra gradi e ordini differenti. Inoltre, l’organizzazione sindacale autonoma punterà all’aumento della retribuzione del lavoro straordinario, all’allineamento dei livelli professionali del personale ATA e riconoscimento ad EQ della dirigenza amministrativa con RIA, alla valorizzazione del middle management e delle figure di sistema, allo stanziamento di risorse aggiuntive per l'istruzione, abolizione trattenuta TFR e adesione volontaria al fondo Espero.