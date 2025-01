Texas Instruments, utili e fatturato sopra attese

Texas Instruments

(Teleborsa) - EPS sopra le aspettative degli analisti per. Il produttore di chip ha chiuso il primo quarto trimestre con un utile per azione di 1,30 dollari superiore agli 1,21 dollari stimati dagli analisti. Il giro d'affari si è attestato a 4,01 miliardi contro le stime di consensus di 3,9 miliardi.Quanto alla, Texas Instruments stima per il primo trimestre 2025 utili per azione tra 0,94-1,16 dollari rispetto agli 1,17 dollari indicati dal mercato. Il fatturato è atteso nel range 3,74-4,06 miliardi (3,88miliardi le attese).