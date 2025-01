UE autorizza acquisizione di Connexa da parte di CDPQ e OTTP

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di Connexa della Nuova Zelanda da parte di Caisse de depot et placement du Québec (CDPQ) e Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTTP), entrambe del Canada. La transazione riguarda principalmente la fornitura diin Nuova Zelanda.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato l'. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.