UE autorizza acquisizione di Novares Group da parte di Global Technologies

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Novares Group, con sede in Francia, da parte del cittadino statunitense Patrick James tramite la società Global Technologies, con sede in Lussemburgo. L'operazione riguarda principalmente il settore automobilistico.La Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, date ledelle imprese interessate derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.