UE autorizza creazione di joint venture tra Permira e BasicNet

BasicNet

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, latra il colosso del private equity Permira e, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero.La transazione riguarda principalmente la vendita al dettaglio di abbigliamento e calzature, con l', come annunciato a ottobre 2024 La Commissione ha concluso che la transazione notificata, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.