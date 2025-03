Buongiorno dalla Borsa 20 marzo 2025 - [video]

Dow Jones

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 41.964,63 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,30% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Oggi la Borsa di, è chiusa per festività (Vernal Equinox). Ribasso per, in flessione dello 0,91%, termina le contrattazioni a 10.879,5 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,21%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,92% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,89%.Pubblicati in, pari a 4,4%, e, che si attesta su 44.200 unità. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PhillyFed.